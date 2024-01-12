Израиль призвал отправить ООН под суд в Гааге

Эрдан жестко ответил на проходящий в Гааге судебный процесс против Израиля, который обвиняют в геноциде против палестинцев. Дипломат заявил, что на скамье подсудимых на самом деле должно находиться руководство ООН, а нынешний процесс необходимо как можно быстрее забыть.

Представитель Израиля отметил, что международная организация «помогает террористам», закрывая глаза на действия ХАМАС. По словам Эрдана, ООН должна взять на себя часть ответственности за «взращивание ненависти и убийства» в секторе Газа и создание в анклаве системы туннелей.

«Не существует морального унижения, до которого не опустилась бы ООН», - подчеркнул он.

Слушания дела о геноциде Израиля в Газе начались по инициативе ЮАР: страна заявила об «апартеиде» по отношению к жителям Палестины и призвала международные организации принять срочные меры. В ответ Эрдан назвал южноафриканскую делегацию «адвокатом дьявола» , обвинив в лицемерии.