Израиль призвал ООН эвакуировать 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа
Израильские военные рекомендовали ООН за сутки эвакуировать своих сотрудников и палестинцев с территории к северу от Вади Газа на юг анклава. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что невозможно без последствий вывезти 1,1 миллиона человек. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий», - сказал он.
Стефан Дюжаррик уточнил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов и департамент охраны и безопасности получили сигнал от своих связных около полуночи 12 октября. Позднее с официальным заявлением выступила сама Армия обороны Израиля. Военные дали 24 часа на эвакуацию 1,1 миллиона человек с территории к северу от Вади Газа на юг сектора Газа.
По словам представителя генсека, среди тех, кто окажется в опасности, могут быть сотрудники ООН. Он призвал командование ЦАХАЛ отказаться от планов и отменить приказ, который мог бы привести к катастрофе.
В секторе Газа не осталось безопасных мест , заявил пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Аднан Абу Хасна. Удары наносили даже по школам.