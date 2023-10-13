Израиль призвал ООН эвакуировать 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа

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«Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий», - сказал он.

Стефан Дюжаррик уточнил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов и департамент охраны и безопасности получили сигнал от своих связных около полуночи 12 октября. Позднее с официальным заявлением выступила сама Армия обороны Израиля. Военные дали 24 часа на эвакуацию 1,1 миллиона человек с территории к северу от Вади Газа на юг сектора Газа.

По словам представителя генсека, среди тех, кто окажется в опасности, могут быть сотрудники ООН. Он призвал командование ЦАХАЛ отказаться от планов и отменить приказ, который мог бы привести к катастрофе.

В секторе Газа не осталось безопасных мест , заявил пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Аднан Абу Хасна. Удары наносили даже по школам.