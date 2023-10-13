Израиль призвал мирных жителей эвакуироваться из южной части Газы

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«Армия обороны Израиля призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из их домов к югу для их же безопасности и защиты», - сказано в сообщении.

Также израильская сторона указала, что город Газа является районом, где ведутся военные действия. Эвакуация сейчас необходима для безопасности людей.

По словам представителей ЦАХАЛ, в город можно будет вернуться только после соответствующего уведомления. Также Армия обороны Израиля посоветовала мирным гражданам дистанцироваться от боевиков ХАМАС, которые используют их \" как живой щит». ЦАХАЛ пообещал, что продолжит активные боевые действия в ближайшие дни.

Беспрецедентная атака на Израиль произошла 7 октября. Недавно один из представителей ХАМАС признался, что д вижение начало готовить нападение еще в 2022 году.