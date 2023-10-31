Израиль признал планы о переселении жителей сектора Газа в Египет — СМИ
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признал, что министерство разведки страны предлагало переместить 2,3 миллиона жителей сектора Газа на египетскую территорию. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Израильское ведомство подготовило к 13 октября предложение переселить людей из Газы на Синайский полуостров. По мнению авторов инициативы, людей следовало разместить в палаточных городках на севере Синая, а затем создать постоянные города и гуманитарный коридор. Что станет с Газой после вывода населения, в документе не указали.
Знакомый с предложением израильский чиновник сообщил AP, что у этой инициативы нет обязательной силы. По словам источника, документ не обсуждали предметно с сотрудникам служб безопасности.
Офис Нетаньяху назвал предложение «концептуальным документом». Инициативы, подобные этой, готовят на всех уровнях правительства и служб безопасности, отметили в офисе израильского премьера.
Египет и Иордания ранее отказались принимать беженцев из сектора Газа. Египетские власти предложили создать лагеря для вынужденных переселенцев на территории анклава.