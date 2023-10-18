Израиль признал, что при ударах по Газе страдают мирные жители
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что в результате ударов ЦАХАЛа по Газе страдают мирные жители, и выразил сожаление в связи с этим. Заявление прозвучало по итогам встречи с президентом США Джо Байденом, прибывшим в Израиль сегодня.
«Когда Израиль законно наносит удары по террористам, к сожалению, страдает и гражданское население», - процитировал Нетаньяху ТАСС.
Израильский премьер добавил, что армия страны старается минимизировать потери среди мирных людей в секторе Газа, и в очередной раз призвал жителей уехать в «более безопасные районы». Нетаньяху также заявил, что к ответственности за жертвы среди гражданского населения следует привлечь ХАМАС.
Накануне в результате удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе погибли и пострадали более 800 человек. Минздрав сектора Газа обвинил Армию обороны Израиля, а Израиль, в свою очередь, возложил ответственность на палестинскую организацию «Исламский джихад»*, заявив, что в здание медучреждения попала «плохо сделанная ракета».
* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.