Израиль привел в готовность системы обороны и нападения ВВС

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«Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе в полной готовности», - отметил он.

Хагари также отметил, что израильские военные проводят оценку ситуации вместе со стратегическими партнерами из США и поддерживаем с ними тесную координацию.

В субботу, 13 апреля, израильские военные уничтожили в секторе Газа ракетные установки , нацеленные центральную часть страны. В течение прошлых суток армия Израиля ликвидировала несколько членов ХАМАС.

Во время авиаудара израильской армии по сектору Газа погибли трое сыновей руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.