Израиль приступил к новому этапу войны с ХАМАС

Он отметил, что целью Израиля в конфликте на Ближнем Востоке является полное уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС. Нетаньяху сообщил, что в рамках первого этапа ЦАХАЛ заблокировал палестинское движение.

«Мы в гуще войны. <…> Первый блокирующий этап завершен», - указал он.

Второй фазой конфликта, по его словам, стали авиаудары по сектору Газа, которые продолжаются до сих пор. На третьем этапе израильские военные расширили свое вторжение в палестинский анклав. Премьер-министр подчеркнул, что армия Израиля добивается поэтапного прогресса «размеренными, очень мощными шагами».

Ранее Нетаньяху указал на невозможность прекращения обстрелов сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. Он сообщил, что призывы к режиму тишины для Израиля равносильны просьбе сдаться военным ХАМАС.