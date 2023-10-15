Израиль применил лазерное ПВО «Железный луч» для перехвата ракет

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Кадры перехвата ракет из сектора Газа появились в социальных сетях. Но официального подтверждения этой информации еще не поступало.

«Железный луч» - это тактическая система, которая предназначена для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до семи километров. Эта система представляет собой дополнение к эшелонированной системе противоракетной обороны (ПРО) Израиля.

В «Железном луче» в качестве поражающего фактора используется мощный лазер. Он способен перехватывать артиллерийские снаряды, мины, ракеты и беспилотники, которые слишком малы для эффективного перехвата израильской ПВО «Железный купол».