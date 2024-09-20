«Израиль приложил руку». Операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили долгие годы

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на боевиках „Хезболлы“ на этой неделе, причем этот тип операции по „перехвату цепочки поставок“ планировался по крайней мере 15 лет», - отметили журналисты.

Источник объяснил, что в планировании атаки участвовали подставные компании. При помощи израильских разведчиков компанию, которая производила пейджеры, несколько раз «подставили», добавил он. По его словам, ЦРУ долгое время использовало эту тактику, хоть и «неохотно», потому что при подобных взрывах высок риск гибели невинных людей.

Взрывы в Ливане гремели несколько дней подряд. В результате подрыва устройств в среду погибли 25 человек , рассказал глава Минздрава страны Фирас Абъяд. Более 600 получили ранения.