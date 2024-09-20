20 сентября 2024, 03:40

«Израиль приложил руку». Операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили долгие годы

РИА «Новости»
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Операцию по подрыву пейджеров членов движения «Хезболла» в Ливане долго и тщательно планировали, сообщил источник американского телеканала ABC News в ЦРУ. По его словам, на это ушло не менее 15 лет.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на боевиках „Хезболлы“ на этой неделе, причем этот тип операции по „перехвату цепочки поставок“ планировался по крайней мере 15 лет», - отметили журналисты.

Источник объяснил, что в планировании атаки участвовали подставные компании. При помощи израильских разведчиков компанию, которая производила пейджеры, несколько раз «подставили», добавил он. По его словам, ЦРУ долгое время использовало эту тактику, хоть и «неохотно», потому что при подобных взрывах высок риск гибели невинных людей.

Взрывы в Ливане гремели несколько дней подряд. В результате подрыва устройств в среду погибли 25 человек , рассказал глава Минздрава страны Фирас Абъяд. Более 600 получили ранения.

Израиль Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 03:51
США арестовали россиянина по делу об экспорте микроэлектроники в РФ
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Суд в штате Флорида решил взять под стражу 44-летнего Дениса Постового, которого обвинили в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом сообщил адвокат россиянина Тодд Алан Фостер в беседе с ТАСС.

«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», - заявил юрист.

По словам Фостера, следующие слушания по делу уже пройдут в Вашингтоне. Их дату пока не назначили.

Постового арестовали во Флориде. В материалах дела сказано, что он с февраля 2022 года закупал и якобы нелегально экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты. В Министерстве юстиции страны заявили, что эти детали могут использовать в производстве дронов.

США Суд Адвокаты Экспорт Вашингтон Флорида Россия Аресты
20 сентября 2024, 01:42
ЦАХАЛ совершил серию атак на 100 пусковых установок и объектов в Ливане
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ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) атаковал около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Сообщение пресс-службы армии еврейского государства привело РИА «Новости».

«Ночью истребители ВВС атаковали объекты террористической инфраструктуры „Хезболла“ в районах Шехин, Тайбе, Блида, Мис-эль-Джабль, Итарун и Кфар-Кила на юге Ливана, а также склад оружия в районе Аль-Хьям на юге Ливана», - уточнили в ЦАХАЛ.

Также израильские военные ударили артиллерийским огнем по нескольким районам в южной части Ливана.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об утверждении планов по продолжению войны на «северном фронте» - на границе с Ливаном. Армия Израиля продолжила наносить удары по целям, чтобы подорвать потенциал «Хезболлы». Кроме того, солдаты ведут работу по обеспечению безопасности на севере еврейского государства, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома.

Израиль Военные Войны Оружие Армия Ливан
19 сентября 2024, 22:24
Захарова ответила шуткой про закрытие Comedy Club на заявления Армении о госперевороте
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила на утверждение армянского правительства о подготовке Россией вооруженного захвата власти в республике. Слова дипломата передало РИА «Новости».

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» - ответила она на соответствующий вопрос журналиста во время Евразийского женского форума.

Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что в стране задержали группу, которая якобы занималась вербовкой участников операции по захвату власти в Ереване. При этом никаких доказательств не привели.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток - Кавказ» Станислав Тарасов усомнился в попытке государственного переворота в Армении. По мнению политолога, власти страны уже самостоятельно стали придумывать заговоры.

Армения Мария Захарова Россия МИД РФ Правительство РФ
19 сентября 2024, 18:27
«Перешли все красные линии». Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю войной без правил
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Серии взрывов пейджеров и раций в Ливане являются объявлением войны со стороны Израиля. Об этом заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла, чьи слова привело агентство Al-Jazeera.

Объявление войны По его словам, инициаторы теракта объявили войну народу Ливана и суверенитету страны.

«Как можно назвать подобные преступные действия - это крупная операция? Это геноцид? Это резня?» - процитировал Насруллу телеканал Sky News.

Он отметил, что Израиль нанес удар по ливанскому движению. Несмотря на это, организация станет только сильнее, добавил глава «Хезболлы».

«Это можно назвать объявлением войны <…> Мы получили очень сильный удар, но это состояние войны», - подчеркнул он.

Также Насрулла констатировал, что израильское руководство «фактически перешло все красные линии».

Нарушение международного права Теракты в Ливане осудили многие международные структуры. Преподаватель права из Бристольского университета Джакомо Биджо обвинил Израиль в военном преступлении. В статье издания The Conversation он объяснил, что мирные граждане не могут быть законной целью для военных.

«Преднамеренное нападение на гражданских лиц запрещено и является военным преступлением в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда», - напомнил он.

Жертвами взрывов в Ливане стали не только участники «Хезболлы», но и мирные жители, в том числе дети.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью после волны взрывов на ливанской территории. Он заявил, что израильские власти сделают все возможное, чтобы восстановить безопасность на севере страны.

Израиль Ливан Взрывы пейджеров в Ливане

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