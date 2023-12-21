21 декабря 2023, 09:29

Израиль приказал эвакуировать часть города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Unsplash
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Армия обороны Израиля предупредила о необходимости эвакуировать пятую часть города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где укрылись беженцы с севера. До обострения конфликта в этом населенном пункте жили более 110 тысяч человек, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Израильские военные отметили на онлайн-карте новый район для немедленной эвакуации. По оценкам управления, необходимо расчистить примерно 20% территории главного города на юге анклава - центральные и южные районы Хан-Юниса. До октября 2023 года в нем жили около 111 542 человека. В городе открыли 32 приюта для 141 451 внутренне перемещенных лиц, в основном беженцев с севера сектора Газа.

«Инструкции, сопровождающие карту, призывают жителей немедленно перебраться в убежища южнее Хан-Юниса, в частности, в районах Аш-Шабура, Тель-ас-Султан и Аз-Захур провинции Рафах, которые уже переполнены. Масштабы перемещения населения в результате приказа об эвакуации неясны», - заявила пресс-служба управления.

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля об организации недельной гуманитарной паузы для обмена заложниками. Оно потребовало полного прекращение огня.

ООН Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
21 декабря 2023, 10:28
Израиль согласится на двухнедельное перемирие в обмен на десятки заложников — СМИ
Global Look Press
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Израиль готов объявить перемирие на две недели при освобождении десятков заложников, удерживаемых в секторе Газа, но пока стороны конфликта не смогли договориться. Об этом сообщил израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на источники в Иерусалиме.

По их словам, палестинское движение ХАМАС отклонило предложение Израиля о новом обмене. Сделка включает освобождение палестинских заключенных, отбывающих наказание за убийство.

«Мы все еще далеки от достижения взаимопонимания», - отметили источники телеканала.

По данным газеты The Wall Street Journal , ХАМАС отказался обсуждать с Израилем новую гуманитарную паузу для обмена пленными. Об этом изданию сообщили египетские источники. Они пояснили, что боевиков не устроил предложенный формат сделки. ХАМАС потребовал не просто приостановить конфликт, а полностью прекратить огонь.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
21 декабря 2023, 09:40
Масштабный сбой произошел в соцсети X
Global Look Press
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Пользователи принадлежащей Илону Маску соцсети X (бывший Twitter) пожаловались на сбои. Сайт Downdetector, отслеживающий неполадки и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал сбои в нескольких странах.

По данным портала, сбои в работе X начались в районе 08:00. Неполадки фиксируются в Канаде, Великобритании, Японии, Австралии, Индии. Но больше всего сбоев - почти 50 тысяч - отмечены в США.

Многие пользователи заявляют, что не работает приложение X, не загружается сайт, а также выдает ошибку при соединении с сервером.

В прошлом году соцсеть до ее покупки Маском регулярно «падала».

Twitter часто не работал в России, США, Великобритании. В марте 2022 года Роскомнадзор начал блокировку Twitter из-за распространяемых на площадке фейков.

Пользователи принадлежащей Илону Маску соцсети X (бывший Twitter) пожаловались на сбои. Сайт Downdetector , отслеживающий неполадки и отключения интернет-ресурсов, зафиксировал сбои в нескольких странах.

Соцсети Илон Маск
21 декабря 2023, 09:30
США предложили навсегда отстать от Украины
РИА «Новости»
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Властям США необходимо внести коррективы в свой план по Украине, потому что развитие республики возможно только с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Михаил Шеремет.

«Вероятно, США уже на старте нужно внести поправки в план по Украине и четко прописать, что ее развитие возможно лишь в составе или вместе с Россией. А вторым пунктом обозначить извинение перед ее народом за экспансию, после чего отстать от страны навсегда», - сказал парламентарий.

По его мнению, США заразили Украину нацизмом в стремление воссоздать антиРоссию.

«Украине нужно восстановление, реабилитация и терапия. Так получилось, что подставить свое плечо больному способна только сердобольная России. Только она готова спасти братский народ в соседней стране от незавидного конца», - добавил Шеремет.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у страны есть четкий план по развитию Украины , который не подразумевает выделения финансов на текущем уровне.

США Депутаты Россия Украина
21 декабря 2023, 08:52
Немецкий бизнесмен жестко ответил Блинкену из-за Украины
РИА «Новости»
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Сотни тысяч жителей Украины погибли в спровоцированном США конфликте, к которому сама республика не имела никакого отношения. Об этом в социальной сети X написал немецкий предприниматель Ким Дотком.

Таким образом он отреагировал на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, который указал на отсутствие у Штатов «волшебного горшка с деньгами» для выделения помощи Украине.

«Для вас волшебного горшка нет, извините, Украина! Никогда не доверяйте американскому правительству. Из-за прокси-войны США уже погибли сотни тысяч украинцев, хотя она никогда не касалась самой Украины. Вы полностью облажались», - заявил Дотком.

Бизнесмен напомнил, что в начале конфликта США использовали риторику о нерушимой поддержке Украины и готовности выделять деньги столько, сколько потребуется, но сейчас оно сильно поменялась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большая часть выделяемой американской помощи остается внутри самих США.

США Украина

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