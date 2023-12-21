Израиль приказал эвакуировать часть города Хан-Юнис на юге сектора Газа

Израильские военные отметили на онлайн-карте новый район для немедленной эвакуации. По оценкам управления, необходимо расчистить примерно 20% территории главного города на юге анклава - центральные и южные районы Хан-Юниса. До октября 2023 года в нем жили около 111 542 человека. В городе открыли 32 приюта для 141 451 внутренне перемещенных лиц, в основном беженцев с севера сектора Газа.

«Инструкции, сопровождающие карту, призывают жителей немедленно перебраться в убежища южнее Хан-Юниса, в частности, в районах Аш-Шабура, Тель-ас-Султан и Аз-Захур провинции Рафах, которые уже переполнены. Масштабы перемещения населения в результате приказа об эвакуации неясны», - заявила пресс-служба управления.

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля об организации недельной гуманитарной паузы для обмена заложниками. Оно потребовало полного прекращение огня.