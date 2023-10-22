Израиль пригрозил «стереть с лица земли» иранских аятолл в случае нападения «Хезболлы»

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«Баркат предупредил, что иранские аятоллы будут „стерты с лица земли“, если „Хезболла“, их прокси-террористическая группировка в Ливане, нападет на Израиль», - сообщило издание.

В этом случае Израиль не только «уничтожит Хезболлу», но и «на самом деле нанесет удар по Ирану», добавил министр. Аятоллы «не будут спать спокойно» и «заплатят высокую цену», пригрозил он.

Министр добавил, что у Израиля есть очень четкое послание врагам. Им предлагают посмотреть, что происходит в Газе, и учесть, что если они нападут, «с ними поступят так же».

Ранее ЦАХАЛ ударил по посту «Хезболлы» в ответ на атаку территории Израиля. Самолеты выпустили снаряды по позициям группировки.

Израилю придется искать новые механизмы, чтобы защитить страну от ХАМАС, уверен госсекретарь США Энтони Блинкен. Государство не сможет вернуться к статус-кво с сектором Газа, считает он.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».