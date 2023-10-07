Израиль прекратит поставку электроэнергии в сектор Газа
Глава израильского министерства энергетики Исраэль Кац подписал документ о прекращении поставок электричества в сектор Газа. Министр на странице в социальной сети Х написал, что двусторонние отношения уже не станут прежними.
«Я подписал указ, предписывающий энергетической компании прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Того, что было, больше не будет», - подчеркнул Кац.
Ситуация в зоне израильско-палестинского конфликта обострилась утром 7 октября. Жители Израиля сообщили о многочисленных прилетах ракет со стороны сектора Газа. Власти страны привели армию в состояние боевой готовности и начали набор резервистов в армию. По словам главы Минобороны Йова Галанта, ХАМАС начал против страны войну, в связи с чем военнослужащие приступили к проведению контртеррористической операции «Железные мечи».