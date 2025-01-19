Израиль прекратил огонь в секторе Газа

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Прекращение огня вступило в силу в 11:15 по местному времени (12:15 по московскому). Семьи заложников, которых освободит ХАМАС, проинформировали через представителей ЦАХАЛ.

Бригады «Аль-Кассам» в рамках сделки отпустят трех израильских заложниц в возрасте от 24 до 31 года. Сторона Израиля в ответ освободит 90 палестинских женщин-заключенных, сообщила государственная информационная служба Египта.

«ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня 19 января. В обмен из израильских тюрем отпустят 90 палестинок», - сказали в госинформслужбе.

Израилю и ХАМАС удалось прийти к перемирию через 15 месяцев военных действий. Прекращение огня собирались ввести в 08:30, но отложили, поскольку палестинская сторона задерживала предоставление перечня заложников.