Израиль предупредили о поражении в борьбе с Палестиной

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Израильско-палестинский конфликт, по его мнению, вступил в новую фазу и обрел глобальный масштаб. Он заявил, что Иран с 2017 года работал над объединением ливанской «Хезболлы», ХАМАС и еще одного палестинского движения ФАТХ в единую армию, которая сможет противостоять израильским войскам. Брэндон Вейхерт заявил, что случившееся 7 октября нападение на Ашкелон показало эффективность этой тактики.

«Без поддержки Саудовской Аравии и, конечно же, без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном „Хезболла“ начнет продолжительную кампанию террора против Израиля в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС», - предупредил он.

Специалист заявил, что произошедшее между Израилем и Палестиной стало частью плана Ирана, который решил стать лидером Ближнего Востока. Он призвал американских политиков принять более решительные меры, чтобы не допустить этого, оказать Израилю разведывательную, финансовую и дипломатическую помощь.

Конфликт обострился, когда боевики ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю, а он в ответ ударил по сектору Газа, где проживают 2,3 миллиона человек. США отправили израильской армии первую партию систем безопасности и запланировали разместить на Ближнем Востоке второй авианосец.