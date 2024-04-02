Израиль предупредили о непредсказуемых последствиях удара по консульству Ирана
Удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом предупредило посольство России в Иране.
В заявлении говорится, что сотрудники дипведомства были «глубоко потрясены и возмущены» атакой.
«Этот шаг является не только грубейшим нарушением всех основ международного права, в том числе Венских конвенций, гарантирующих неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, но и способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, чреватую непредсказуемыми последствиями», - отметили в посольстве.
Его сотрудники выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.
Израильская армия выпустила ракету по посольству Ирана в Дамаске 1 апреля. Среди жертв - иранский генерал из черного списка ООН, подозреваемый в участии в ядерной программе, Мохаммад Захеди. Иран проводит проверку по факту атаки и планирует ответить на агрессию.