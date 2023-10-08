Израиль предупредил о жестких ударах по сектору Газа в ответ на операцию ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет «жесткие удары» по сектору Газа в ответ на операцию палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя армии.
Силы Израиля приведены в готовность на тот случай, если «насилие в Газе распространится на Западный берег или северную границу Израиля с Ливаном».
«Армия обороны Израиля нанесет „жесткие удары внутри сектора Газа“», - говорится в сообщении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. По израильской территории выпустили тысячи ракет. Бойцы ХАМАС после массированных ударов проникли в приграничные районы.
Днем 8 октября жителей севера Израиля призвали покинуть свои дома на пару дней из-за эскалации конфликта на границе с Ливаном. Представитель армии Израиля ранее сообщил, что военным пока не удалось взять под контроль ситуацию в стране.