Израиль предупредил о планах ударить по больнице «Аль-Кудс» в Газе
Израильские военные уведомили руководство больницы Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в секторе Газа о скором нанесении удара по медицинскому учреждению. Об этом в социальной сети Х сообщила пресс-служба Красного полумесяца.
В настоящее время в больнице находятся около 400 пациентов и порядка 12 тысяч местных жителей, которые нашли в ней укрытие от непрекращающихся бомбежек со стороны Израиля.
«Больница получила приказ от ЦАХАЛ о начале немедленной эвакуации, потому что они готовятся нанести по ней удар», - говорится в сообщении организации.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что за сутки нанесла удары по 450 объектам движения ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ объяснил увеличение интенсивности атак расширением зоны боевых действий, в том числе и на земле.
Чеченский лидер Рамзан Кадыров ранее заявлял, что действия Израиля не отличаются от гитлеровского фашизма.