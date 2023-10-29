Израиль предупредил о планах ударить по больнице «Аль-Кудс» в Газе

В настоящее время в больнице находятся около 400 пациентов и порядка 12 тысяч местных жителей, которые нашли в ней укрытие от непрекращающихся бомбежек со стороны Израиля.

«Больница получила приказ от ЦАХАЛ о начале немедленной эвакуации, потому что они готовятся нанести по ней удар», - говорится в сообщении организации.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что за сутки нанесла удары по 450 объектам движения ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ объяснил увеличение интенсивности атак расширением зоны боевых действий, в том числе и на земле.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ранее заявлял, что действия Израиля не отличаются от гитлеровского фашизма.