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Как отметили журналисты, боевики совершили крупнейшую атаку на Израиль за последние годы. Они проникли в южные районы страны, ведя ракетный обстрел из сектора Газа.

«Была убита по меньшей мере одна женщина и ранены еще 15, сообщили израильские медицинские работники», - писало издание.

Как сообщало РИА «Новости» , несколько групп боевиков, проникших на территорию Израиля из сектора Газа, вернулись в анклав на военных джипах, предположительно, захваченных у израильских военных. Сейчас Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа, дороги вокруг анклава перекрыты.

«Палестинская вооруженная группировка ХАМАС начала операцию „Наводнение Аль-Акса“ против Израиля, ставшую крупнейшим подобным наступлением за последние десятилетия», - сообщил канал.

В офисе Яира Лапида, лидера израильской оппозиции, заявили, что «Израиль находится в чрезвычайной ситуации», передал Al Jazeera. Исмаил Хания, глава политбюро ХАМАС, готовится выступить с речью.

Ранее жительница Ашкелона Виктория рассказала, что слышны очень громкие взрывы , воют сирены, дрожат окна в домах. Израильская армия заявила о «состоянии готовности к войне».