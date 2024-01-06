Израиль попытается уговорить страны не обвинять его в геноциде на суде в ООН

Израильский МИД якобы поручил своим послам оказать давление на политиков и дипломатов в принимающих странах. В срочной телеграмме ведомство потребовало добиться от них недвусмысленного и немедленного заявления, что они отвергают «безосновательные, абсурдные и возмутительные обвинения в адрес Израиля».

ЮАР в конце декабря подала исковое заявление в Международный суд ООН о признании геноцидом действий Израиля в секторе Газа против ХАМАС. В ответ израильская сторона заявила, что претензии республики не имеют под собой юридической и фактической основы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что боевые действия в секторе Газа прекратятся после того, как ЦАХАЛ полностью демилитаризует палестинский анклав.