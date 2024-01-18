18 января 2024, 10:30

Израиль попросил врачей не помогать ООН расследовать атаку ХАМАС

Global Look Press
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Израильские власти попросили врачей не помогать представителям ООН расследовать атаку палестинского движения ХАМАС, случившуюся 7 октября 2023 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят телеканалу NBC News.

По словам дипломата, Независимая международная комиссия ООН по расследованию заняла антиизраильскую позицию.

«Три человека, выбранные возглавлять комиссию, являются известными антисемитами и людьми с антиизраильскими взглядами», - заявил Хаят.

Представитель МИД Израиля добавил, что у комиссии нет четко определенных временных рамок для расследования. Дипломат выразил недовольство по этому поводу.

Одним из трех человек, возглавивших комиссию, стала представительница ЮАР Наванетхем Пиллэй. Она занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало причиной очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. После атаки палестинского движения израильские силы начали наносить массированные удары в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные боевые действия на севере анклава завершились.

Врачи ООН Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
18 января 2024, 09:43
Авиация Пакистана заходила в небо Ирана для нанесения ударов
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Авиация Пакистана входила в иранское воздушное пространство, чтобы нанести удары по территории страны. Об этом со ссылкой на источник сообщило Reuters.

По словам собеседника агентства, после вхождения в воздушное пространство Ирана пакистанские самолеты успешно вернулись, нанеся удары по укрытиям.

В МИД Пакистана ранее заявляли о нанесении серии ударов по «укрытиям террористов» в Иране. Там же подчеркнули, что террористов убили в рамках операции разведки под кодовым названием «Марг Бар Сармачар», указывало РИА «Новости».

Помимо этого, в министерстве указали, что пакистанская сторона уже несколько лет постоянно выражала озабоченность по поводу убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя «сармачарами». Расположены эти укрытия на неуправляемых территориях внутри Ирана.

«Эти утренние действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической деятельности со стороны так называемых „сармачаров“», - заключили в МИД.

Утром 18 января агентство Fars сообщило о гибели трех женщин и четырех детей погибли в приграничной деревне иранской провинции Систан и Белуджистан в результате ракетных ударов со стороны Пакистана.

Замгубернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати уточнил, что деревня подверглась ракетному удару около 04:30 по местному времени (04:00 по московскому времени).

Пакистан Иран
18 января 2024, 09:17
Проживающим в Эстонии россиянам захотели запретить голосовать
РИА «Новости»
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Правительство Эстонии намерено запретить голосовать на муниципальных выборах проживающим в стране россиянам и белорусам. Об этом на брифинге заявила премьер-министр республики Кая Каллас.

По ее словам, эта мера продолжит действовать до завершения конфликта на Украине.

«Мы ищем способ, который временно приостановит избирательное право россиян и белорусов. Но для этого нам потребуется ввести поправки в Конституцию», - объяснила премьер-министр.

Каллас не исключила, что парламент одобрит этот вариант большим количеством голосов.

«В нашем законодательстве указано, что внести изменения в Конституцию возможно лишь подавляющим числом голосов», - добавила она.

В декабре Каллас сообщала, что МВД республики депортирует эстонцев, которые захотят получить российский паспорт. По ее словам, гражданство РФ в этом случае означает готовность вступить в ряды Вооруженных сил и принять участие в СВО.

Россия Эстония
18 января 2024, 08:27
США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
РИА «Новости»
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Военные США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам движения «Ансар Алла» (хуситы), которое правит на севере Йемена. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

Американские военные уточнили, что удары нанесены по объектам проиранских хуситов, которые готовились к пуску с контролируемой ими территории. В командовании утверждают, что хуситы могли запустить ракеты в любой момент и создать прямую угрозу торговым судам и кораблям ВМФ США в Красном море. Это уже четвертый удар американцев по объектам хуситов.

Ранее в ответ на палестино-израильский конфликт хуситы заявили, что будут атаковать любые суда в Красном море, которые перевозят товары для Израиля. США начали бомбардировки их позиций. Число нападений на западные корабли в регионе резко возросло. В ночь на 18 января хуситы обстреляли противокорабельными ракетами американский корабль в Аденском заливе.

США Йемен
18 января 2024, 07:59
Спикер Палаты представителей Джонсон призвал обеспечить безопасность границы США
РИА «Новости»
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На границе США сложилась непростая ситуация, поэтому любой законопроект, не включающий средства на обеспечение ее безопасности, неприемлем для Палаты представителей Конгресса США. Такое мнение выразил спикер палаты Майк Джонсон в интервью CNN.

«Моя позиция ясна: любой законопроект, который не решает проблему [нелегальной миграции], неприемлем для Палаты представителей», - заметил американский парламентарий.

По его словам, текущая ситуация на границе - это кризис для США. До 70% людей, которые пересекают границу, являются мужчинами до 40 лет. На фоне этой проблемы, подчеркнул Майк Джонсон, представители Демократической и Республиканской партий должны объединиться.

Ранее администрация Джо Байдена направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств в 2024 году на оказание помощи Израилю и Украине. Однако вопрос так и не согласовали.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал решить проблему с нелегальной миграцией. Он заявил, что в случае переизбрания «запечатает» границу с Мексикой.

Мексика США

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