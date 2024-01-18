Израиль попросил врачей не помогать ООН расследовать атаку ХАМАС

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По словам дипломата, Независимая международная комиссия ООН по расследованию заняла антиизраильскую позицию.

«Три человека, выбранные возглавлять комиссию, являются известными антисемитами и людьми с антиизраильскими взглядами», - заявил Хаят.

Представитель МИД Израиля добавил, что у комиссии нет четко определенных временных рамок для расследования. Дипломат выразил недовольство по этому поводу.

Одним из трех человек, возглавивших комиссию, стала представительница ЮАР Наванетхем Пиллэй. Она занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека с 2008 по 2014 годы.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября стало причиной очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. После атаки палестинского движения израильские силы начали наносить массированные удары в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные боевые действия на севере анклава завершились.