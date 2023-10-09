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Власти Израиля обратились к Белому дому и попросили дать им боеприпасы для пулеметов и противоракеты для системы обороны «Железный купол» после нападения ХАМАС. Об этом написала американская газета The Washington Post , ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседников издания, израильская сторона хочет получить малокалиберные авиационные бомбы. Также она просит усилить сотрудничество по обмену разведданными о возможных военных действиях на юге Ливана.

Газета отметила, что администрация президента США намерена объединить в один запрос военную помощь Украине и Израилю. В ближайшее время его рассмотрит конгресс.

Американские политики предположили, что еврейское государство в ближайшие 24 - 48 часов начнет наземную операцию в секторе Газа. Вероятно, это решение приведет к росту числа жертв. Ведь «израильские войска войдут в густонаселенный сектор Газа».

Авторы статьи объяснили, что запрос Израиля на поставку для «Железного купола» противоракет - это мера предосторожности перед будущими ракетными обстрелами со стороны ХАМАС. Не стоит расценивать просьбу израильских властей как признак того, что у государства заканчиваются снаряды.