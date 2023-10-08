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Пока неизвестно, сколько пленных удерживают в секторе Газа члены ХАМАС. Представитель группировки и египетские официальные лица отметили, что в захвате заложников участвовали также гражданские лица.

«Палестинская группировка потеряла связь с некоторыми боевиками, удерживавшими заложников, а гражданские лица также участвовали в захвате заложников, что затрудняет определение количества удерживаемых заложников», - написала газета.

По предварительным данным, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 человек.

Обострение многолетнего конфликта между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября после того, как группировка ХАМАС выпустила по стране тысячи ракет.

Террористы проникли на территорию Израиля и захватили мирных жителей населенных пунктов Беэри и Офаким. Израильская армия подтвердила информацию о заложниках.

На границе с сектором Газа палестинские боевики похитили 10 девушек с фестиваля электронной музыки. Среди похищенных две - с русскими фамилиями. Ранее стало известно, что плененных мирных израильтян, которых удерживали в населенном пункте Беэри на юге страны, освободили.

Израиль ответил на атаки из сектора Газа. Армия Израиля нанесла удар по 10 объектам в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и военную структуру, которая использовалась военно-воздушными силами группировки ХАМАС. Число жертв в секторе Газа после израильских ударов достигло 256.