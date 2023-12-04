Израиль пообещал устроить охоту на ХАМАС по всему миру

«Нам поставили задачу уничтожить ХАМАС. Мы намерены сделать это везде - в Катаре, Турции, Ливане, на Западном берегу и в секторе Газа», - сказал он.

Бар отметил, что Израиль достигнет своей цели в любом случае, даже если на потребуется больше нескольких лет.

«Мы извлекли важные уроки из своих провалов 7 октября и планируем применить их в работе», - добавил глава службы безопасности.

Ранее власти США расценили такой подход Израиля как полезный , заявлял представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, саму идеологию движения уничтожить в корне очень сложно, но ликвидация главарей ХАМАС сильно помешает деятельности группировки в дальнейшем.