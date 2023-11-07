Израиль пообещал обеспечить безопасность в секторе Газа после наземной операции

«Думаю, что Израиль в течение неопределенного периода времени будет нести общую ответственность за безопасность. Мы видели, что происходит, когда у нас ее нет», - сказал он.

Биньямин Нетаньяху заявил, что без контроля со стороны Израиля произошла вспышка террора в масштабах, которые никто не мог себе представить. В дальнейшем, по мнению премьер-министра, анклавом должны руководить силы, не связанные с ХАМАС и не желающие продолжать политику этого движения.

Он выступил против полного прекращения или временной приостановки огня в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху заявил, что только применение силы заставит боевиков отпустить на свободу 241 заложника.

Гуманитарные грузы , по его словам, доставят во время непродолжительных тактических пауз.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что жителей сектора Газа не станут эвакуировать. Им поставят гуманитарную помощь.