27 ноября 2023, 10:47

Израиль получил от ХАМАС список 11 заложников, которых освободят 27 ноября

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Ночью власти Израиля получили от палестинского движения ХАМАС список из 11 заложников, которых освободят 27 ноября в рамках двустороннего соглашения. Телеканал i24 сообщил об этом со ссылкой на источники в Египте.

«Израиль получил от ХАМАС список из 11 заложников, которые будут освобождены сегодня из сектора Газа в рамках четвертого этапа соглашения», - заявили журналисты.

В кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по информации канала, после получения списка начались обсуждения. Какие именно вопросы взволновали чиновников, журналисты не уточнили.

Стороны заключили сделку об обмене в соотношении один заложник к трем заключенным. Всего с 24 ноября удалось освободить 39 израильских женщин и детей, а также 24 заложника в рамках внешних сделок - в основном граждан Таиланда, работавших или обучавшихся в Израиле, Филиппин и одного россиянина с двойным гражданством. ХАМАС получил 117 палестинских заключенных. Телеканал заявил, что если четырехдневное перемирие продлят, то боевики вслед за женщинами и детьми начнут освобождать пожилых мужчин, а затем передавать тела погибших пленников.

Израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении условий сделки, сообщили «Известия». Боевики отпустили 13-летнюю девочку без матери, хотя гарантировали неделимость семей.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 ноября 2023, 11:29
Финляндия прекратит принимать просителей убежища на границе с Россией
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Финляндия намерена прекратить принимать просителей убежища на границе с Россией. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, сославшись на источники.

По его данным, за выходные 25 и 26 ноября единственный работающий пункт пропуска на границе пересекли 58 человек, запросивших в Финляндии убежище.

О том, что страна при необходимости готова закрыть все КПП на границе с Российской Федерацией, накануне информировал руководитель финского правительства Петтери Орпо. Он пояснил, что в этом случае прием запросов на убежище сосредоточат в другом месте. Заявления будут приниматься в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах.

На данный момент закрыты семь из восьми пограничных переходов на сухопутной границе Финляндии с Россией. Финляндия объяснила закрытие КПП наплывом мигрантов. Мера пока действует до 23 декабря.

На контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области выстроилась очередь из сотен мигрантов. По данным губернатора Андрея Чибиса, к 24 ноября ситуацию удалось стабилизировать.

Финляндия намерена прекратить принимать просителей убежища на границе с Россией. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat , сославшись на источники.

Финляндия
27 ноября 2023, 10:39
Пираты выпустили две ракеты по эсминцу США USS Mason в Аравийском море
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Неизвестные обстреляли двумя ракетами корабль американских ВМС USS Mason. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

Эсминец прибыл в Аравийское море на помощь захваченному танкеру Central Park.

«Двадцать седьмого ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park», - указали в CENTCOM.

Корабли не получили повреждений от ракетного обстрела. Выпущенные с территории Йемена снаряды упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от эсминца.

Ранее пираты захватили связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park. Эсминец США и японский корабль перехватили злоумышленников, которые попытались скрыться на подводной лодке. Американские военные задержали вооруженную группировку , состоящую из пяти боевиков. Военнослужащие допросили злоумышленников и освободили экипаж танкера.

США Конфликт Израиля и Палестины
27 ноября 2023, 08:25
Новый президент Аргентины Хавьер Милей отправился в США
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Новый аргентинский президент Хавьер Милей отправится с визитом в Соединенные Штаты. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Едем в США», - указал он.

Избранный президент Аргентины собирается посетить могилу Любавичских Ребе, которая находится в Нью-Йорке, «чтобы отблагодарить за победу на выборах». Милей хотел стать первым лидером-иудеем страны. Для этого он планирует принять иудаизм.

Также во время поездки в США президент Аргентины собирается встретиться с представителями правительства Штатов и с МВФ.

Он одержал победу на выборах 19 ноября. Российский лидер Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с новой должностью. Глава государства выразил надежду на то, что РФ будет и дальше развитать стратегическое партнерство с Аргентиной.

Сенатор Алексей Пушков предрек южноамериканской стране окончательную катастрофу из-за победы Милея на выборах. Биограф нового президента Аргентины рассказывал, что тот общается со своей скончавшейся в 2017 году собакой через ветеринара-медиума.

США Аргентина
27 ноября 2023, 07:32
Около 70 тысяч кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа
Freepik
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Порядка 70 тысяч кур уничтожат из-за птичьего гриппа в японской префектуре Ибараки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

В префектуре на одной из ферм погибли 450 кур. После проведенного анализа выяснилось, что у некоторых их них положительная реакция на высокопатогенный птичий грипп.

Первую вспышку заболевания в этом сезоне зафиксировали в префектуре Сага в субботу, 25 ноября. Из-за вируса там уничтожат до 40 тысяч кур. После выявления птичьего гриппа в радиусе трех километров вокруг фермы, на которой выявили очаги заболевания, вводят запрет на перевозку кур и яиц.

В прошлом году в Японии зафиксировали 84 случая птичьего гриппа. Из-за вспышки вируса уничтожили 17,71 миллиона птиц.

Летом свыше 30 деревень в Вологодской области закрыли на карантин из-за птичьего гриппа. Очагом заражения назвали Малечкинскую птицефабрику. Там специалисты ликвидировали 493 тысячи птиц.

Япония Птицы Птичий грипп

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