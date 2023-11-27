Израиль получил от ХАМАС список 11 заложников, которых освободят 27 ноября

«Израиль получил от ХАМАС список из 11 заложников, которые будут освобождены сегодня из сектора Газа в рамках четвертого этапа соглашения», - заявили журналисты.

В кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по информации канала, после получения списка начались обсуждения. Какие именно вопросы взволновали чиновников, журналисты не уточнили.

Стороны заключили сделку об обмене в соотношении один заложник к трем заключенным. Всего с 24 ноября удалось освободить 39 израильских женщин и детей, а также 24 заложника в рамках внешних сделок - в основном граждан Таиланда, работавших или обучавшихся в Израиле, Филиппин и одного россиянина с двойным гражданством. ХАМАС получил 117 палестинских заключенных. Телеканал заявил, что если четырехдневное перемирие продлят, то боевики вслед за женщинами и детьми начнут освобождать пожилых мужчин, а затем передавать тела погибших пленников.

Израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении условий сделки, сообщили «Известия». Боевики отпустили 13-летнюю девочку без матери, хотя гарантировали неделимость семей.