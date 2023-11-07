07 ноября 2023, 19:48

Израиль полностью перекрыл водоснабжение в Газе — ХАМАС

РИА «Новости»
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ХАМАС заявил о полном прекращении водоснабжения на территории сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале палестинского движения.

«[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, <…> что вынудило граждан употреблять некачественную воду», - уточнили в публикации.

При этом, по заявлениям ХАМАС, оставшиеся резервуары с водой обстреляла Армия обороны Израиля, используя ракеты и самолеты Соединенных Штатов.

Представители палестинского движения обратились с призывом к международному сообществу и ООН «остановить преступления против человечности» и в срочном порядке принять меры для восстановления водоснабжения в анклаве.

Ранее Организация Объединенных Наций указывала, что решение властей Израиля отключить поступление воды в сектор Газа затронет порядка 610 тысяч человек. Это может обернуться обострением кризиса среди мирного населения, которое и так находилось в бедственном положении.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что израильская сторона будет игнорировать просьбы гуманитарных организаций и ООН о поставках топлива в сектор Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
07 ноября 2023, 20:57
Украине предрекли военный переворот из-за Зеленского
РИА «Новости»
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Президент Владимир Зеленский своими действиями может спровоцировать на Украине военный переворот. Таким предположением поделился бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту. ВСУ в какой-то момент могут сказать: „Подождите, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть“», - пояснил он.

По словам Джонсона, на Украине уже заметили отсутствие интереса со стороны США. Однако Зеленский демонстрирует оторванность от реальности и не соглашается с тяжелым положением армии в зоне боевых действий.

«Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы», - добавил экс-аналитик ЦРУ.

Замглавы Центральной избирательной комиссии страны Сергей Дубовик заявил, что, если на Украине отменят выборы, то Зеленский продолжит исполнять полномочия главы государства после истечения президентского срока.

Владимир Зеленский Украина
07 ноября 2023, 20:46
Израильские войска прорвались в центр Газы
Скриншот видео
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ЦАХАЛ начал боевые действия против ХАМАС в центре Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля со ссылкой на главу Южного командования генерал-майора Ярона Финкельмана.

ЦАХАЛ начал боевые действия против ХАМАС в центре Газы - крупнейшего города палестинского анклава. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля со ссылкой на главу Южного командования генерал-майора Ярона Финкельмана.

«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», - заявил военачальник.

Финкельман добавил, что солдаты ЦАХАЛ находят подземные туннели ХАМАС, уничтожают оружие и боевиков. По его словам, операция Израиля в секторе Газа - сложная и трудная война. Ее целью генерал-майор развал уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.

Ранее стало известно о тяжелых боях между ЦАХАЛ и ХАМАС на юге Газы. Израильские силы пытались продвигаться в Тель-аль-Хаве. Параллельно Израиль нанес удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
07 ноября 2023, 20:41
Боевое крыло ХАМАС запустило ракеты по израильскому Ашдоду
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло ракетный удар по крупному портовому городу Ашдод в Израиле. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

«„Бригады Аль-Кассама“ обстреляли ракетами оккупированный Ашдод в ответ на удары по мирным жителям», - указали представители движения.

Городские власти объявили воздушную тревогу впервые за день. По данным армейской пресс-службы, сигналы воздушной тревоги впервые с начала дня звучали в Ашдоде на юге Израиля.

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, также сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Атаки пришлись на городскую агломерацию Гуш-Дан, куда входят Тель-Авивский и Центральный административные округа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики выпустили по территории Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ стал наносить ответные удары.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
07 ноября 2023, 20:03
ХАМАС обнаружил среди пленных двух россиянок
Pxhere
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Двух гражданок России обнаружили среди пленных ХАМАС, но из-за продолжающегося конфликта с Израилем передать их пока не удается. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук в интервью Би-би-си.

По его словам, члены ХАМАС «искали и нашли двух пленных женщин» из России.

«Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», - уточнил Марзук.

Представитель ХАМАС заверил, что сможет передать россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста только в случае прекращения огня со стороны израильской армии.

Он также отметил, что во время визита членов движения в Москву речь шла о судьбе восьми человек с российским гражданством, которых взяли в плен.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом, в ходе которого указал на необходимость провести незамедлительную эвакуацию россиян из сектора Газа.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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