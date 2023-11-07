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«[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, <…> что вынудило граждан употреблять некачественную воду», - уточнили в публикации.

При этом, по заявлениям ХАМАС, оставшиеся резервуары с водой обстреляла Армия обороны Израиля, используя ракеты и самолеты Соединенных Штатов.

Представители палестинского движения обратились с призывом к международному сообществу и ООН «остановить преступления против человечности» и в срочном порядке принять меры для восстановления водоснабжения в анклаве.

Ранее Организация Объединенных Наций указывала, что решение властей Израиля отключить поступление воды в сектор Газа затронет порядка 610 тысяч человек. Это может обернуться обострением кризиса среди мирного населения, которое и так находилось в бедственном положении.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что израильская сторона будет игнорировать просьбы гуманитарных организаций и ООН о поставках топлива в сектор Газа.