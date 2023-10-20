Израиль пока не будет заводить дела на ответственных за атаку ХАМАС
Израиль не станет заводить дела на официальных лиц, ответственных за вторжение ХАМАС, пока боевые действия не закончатся. Такое заявление в интервью ТАСС сделал израильский посол в России Александр Бен Цви.
«Некоторые официальные лица приняли ответственность за то, что произошло. <…> Обычно у нас создается комиссия по расследованию, там решается, какая на кого ложится ответственность и какого вида. До момента, пока военные действия не закончатся, вряд ли мы будем этим заниматься», - сказал он.
Сейчас Израиль требует от палестинского движения ХАМАС в одностороннем порядке освободить удерживаемых в заложниках женщин, детей и стариков. Пока подвижек в этом деле нет, добавил Бен Цви. Израиль планирует начать наземное наступление. Решение уже приняли, однако пока точно неизвестно, когда операция начнется. По последним данным, число жертв в секторе Газа уже превысило четыре тысячи. Количество погибших может увеличиться.
Россия призвала Палестину и Израиль к прямым переговорам для решения всех вопросов. Но израильский посол заявил, что страна не видит повестки для переговоров по Палестине, в том числе при посредниках и гарантах, передавал ТАСС.
Ранее армия Израиля продолжила проведение военной операции в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу. Военные уничтожили 12 боевиков и задержали более 20 подозреваемых.