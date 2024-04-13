13 апреля 2024, 23:43

Израиль подтвердил начало атаки Ирана

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Официальные лица Израиля подтвердили информацию о старте иранской атаки. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в Telegram-канале.

«Управление вещания Израиля заявило о начале иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиля. Объектами обстрела будут негражданские лица», - отметили в сообщении.

По данным издания Axios, Иран атаковал израильские территории , выпустив по нему десятки беспилотников. ВВС Израиля уже привели в готовность системы обороны и нападения. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные проводят контроль ситуацие вместе со стратегическими американскими партнерами.

Министерство обороны Израиля до этого сообщало, что внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана.

По этой причине усилили оборонительную и наступательную структуры.

Израиль Военные Иран
14 апреля 2024, 00:47
В Израиле подготовились к нескольким дням противостояния с Ираном
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Израильской руководство начало готовиться к нескольким дням противостояния с Ираном. Об этом сообщила радиостанция Kan.

«Израиль готовится к нескольким дням столкновений с Ираном, ожидаются ответные меры», - отметили в сообщении.

Атака беспилотников на Израиль стала частью операции «Истинное обещание». В Корпусе стражей исламской революции отметили, что операцию начали в ответ на нападение на консульский отдел посольства Иран в Дамаске и массовую гибель людей.

Армия обороны Израиля сообщила о мощной атаке со стороны Ирана. В ведомстве заявили, что в качестве целей атаки беспилотники выбрали негражданских лиц.

В начале апреля ЦАХАЛ атаковал здание посольства Ирана. Под завалами погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Иранские власти пообещали отомстить за его смерть.

Израиль Беспилотники Иран
14 апреля 2024, 00:46
Беспилотники по Израилю запустили несколько стран Ближнего Востока
РИА «Новости»
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Беспилотники в направлении Израиля запустил не только Иран, но и несколько других стран региона, в том числе Йемен. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку и объявили о последующем ракетном ударе. Иран назвал удар по Израилю операцией «Истинное обещание».

США предупредили, что нападение Ирана на Израиль может произойти утром в воскресенье, 14 апреля. В ЦАХАЛ привели в готовность системы обороны и нападения. Представители израильской армии заявили, что отбивать атаку будут с помощью самолетов, тактической системы противоракетной обороны «Железный купол», системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и ракетного комплекса «Стрела».

В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли, в том числе высокопоставленные военные КСИР. В Иране удар назвали терактом и пообещали отомстить.

США Израиль Беспилотники Военные Иран Ближний Восток
14 апреля 2024, 00:27
Видео с пророчествами Жириновского о войне на Ближнем Востоке появилось в Сети
РИА «Новости»
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал войну между Израилем и Ираном в 2024 году. Видео опубликовал Telegram-канал «Рифмы и Панчи».

«Израиль применит ядерное оружие, а в 2024 году на Ближнем Востоке развернутся такие события, что дело пойдет к третьей мировой войне», - заявил политик.

Кроме того, в первом ролике Жириновский предупредил о появлении большого количества беженцев, предложив их всех разместить на территории Украины.

Во втором ролике политик заявил, что израильским властям нужна война с Ираном потому, что «Иран и Ирак угрожают Израилю». Это более раннее видео с лидером ЛДПР.

По этой причине они «готовы поджечь Ближний Восток», подчеркнул он. Жириновский был убежден в неизбежности ядерного конфликта в регионе в ближайшие 10-15 лет. По его словам, Израиль применит ядерное оружие против Палестины.

Ранее Израиль подтвердил начало атаки Ирана , военные которого запустили в его сторону десятки дронов. Аналогичное подтверждение прозвучало и со стороны иранских властей, причем в КСИР также указали о запуске ракет, отметив, что в ходе антиизраильской операции все цели были успешно поражены.

Ядерное оружие Израиль Видео Иран Владимир Жириновский Ближний Восток
14 апреля 2024, 00:19
Иран подтвердил удар дронами по Израилю и объявил о ракетной атаке
Pxhere
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Атака беспилотников на Израиль стала частью операции «Истинное обещание» и ответом на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, которое распространило агентство Fars.

В сообщении указано, что операцию начали в ответ на многочисленные преступления Израиля, включая нападение на консульский отдел посольства Исламской Республики Иран в Дамаске и массовую гибель людей.

«Бойцы авиации Военно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции в сопровождении других отрядов для наказания преступного режима в ходе операции „Истинное обещание“ успешно поразили цели десятками ракет и беспилотников», - говорится в сообщении.

Руководили операцией Высший совет по национальной безопасности, Генеральный штаб и Министерство обороны Ирана. Все подробности атак в пресс-службе пообещали раскрыть позднее.

Армия обороны Израиля подтвердила начала атаки со стороны Ирана десятками беспилотников. В ведомстве заявили, что в качестве целей атаки выбрали негражданских лиц.

В начале апреля по зданию посольства Ирана попала израильская ракета. Под завалами погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Власти Ирана пообещали отомстить за смерть военного. При этом глава МИД исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан не исключил, что ответ станет ограниченным и адекватным , чтобы не допустить эскалации в регионе.

Израиль Ракеты Беспилотники Военные Иран

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