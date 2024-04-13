Израиль подтвердил начало атаки Ирана

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«Управление вещания Израиля заявило о начале иранской атаки, организовав десятки маршей в сторону Израиля. Объектами обстрела будут негражданские лица», - отметили в сообщении.

По данным издания Axios, Иран атаковал израильские территории , выпустив по нему десятки беспилотников. ВВС Израиля уже привели в готовность системы обороны и нападения. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что военные проводят контроль ситуацие вместе со стратегическими американскими партнерами.

Министерство обороны Израиля до этого сообщало, что внимательно наблюдает за «планируемым нападением» Ирана.

По этой причине усилили оборонительную и наступательную структуры.