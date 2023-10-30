Израиль подтвердил гибель похищенной ХАМАС немки Шани Лук

Министерство иностранных дел Израиля официально подтвердило гибель похищенной в Израиле студентки Шани Лук. Как написал ТАСС , девушку похитили и пытали сторонники палестинского движения ХАМАС.

«Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы», - передали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Израиля.

В момент нападения боевиков Шани Лук находилась на музыкальном фестивале в Израиле, на месте проведения которого обнаружили свыше 260 трупов. После в Сети появились ролики, на которых девушка была без сознания со сломанными ногами в пикапе ХАМАС. Ее опознали по татуировке на ноге.

Мать погибшей рассказывала, что девушка с самого рождения жила в Израиле. У нее есть немецкое гражданство, но в Германию Шани приезжала несколько раз в год, чтобы проведать родных. Незадолго до похищения она позвонила матери и сообщила, что садится в машину, которая довезет ее до бомбоубежища. После мать девушки сделала заявление, что Шани погибла.

Ранее пропавшего при атаке палестинского движения ХАМАС россиянина Андрея Козлова нашли на территории сектора Газа. Представители ЦАХАЛ связались с родителями молодого человека и рассказали, что он находится среди заложников.