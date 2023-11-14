Израиль подтвердил гибель 19-летней заложницы ХАМАС
Попавшая в плен 19-летняя военнослужащая Ноа Марциано погибла. Армия обороны Израиля объявила, что ей посмертно присвоили звание капрала. Об этом сообщил ТАСС.
«Имя погибшего военнослужащего ЦАХАЛ: капрал Ноа Марциано, 19 лет, <…> она была похищена сторонниками террористической организации. Была повышена до звания капрала посмертно», - сообщила армейская пресс-служба.
Место, причину и обстоятельства гибели девушки не уточнили. Родственникам Нои Марциано сообщили о случившемся.
Израильская армия обвинила палестинское движение ХАМАС в психологическом терроризме. Боевики смонтировали видео, на котором Ноа Марциано просила ЦАХАЛ прекратить обстрелы района , где держали ее и других пленников, а в конце лежала без признаков жизни. Движение заявило, что девушка погибла из-за бомбардировки.
ХАМАС утратил контроль над сектором Газа , боевики сбежали на юг анклава, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он сказал, что мирные жители перестали доверять палестинскому правительству.