Израиль подсчитал количество пораженных целей ХАМАС в Газе
За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ также уничтожил ответственного за специальные операции палестинского движения. Об этом сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале
«За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС», - указали в публикации.
В пресс-центре уточнили, что в данных атаках принимали участие военно-морские силы страны.
Израильские военные также уничтожили Джамаля Муссу, отвечавшего за спецоперации ХАМАС в сфере безопасности.
Кроме того, в ходе боев ЦАХАЛ ликвидировал нескольких командующих батальонами палестинского движения. В результате в ночь на 6 ноября армия Израиля установила контроль над некоторыми объектами ХАМАС в секторе Газа.
Ранее израильские подразделения уничтожили палестинского командира Ваэля Асефу.
В данной операции участвовали разведчики и Служба общей безопасности. Уточняется, что именно Асефа был ответственным за отправку боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.