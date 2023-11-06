Израиль подсчитал количество пораженных целей ХАМАС в Газе

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«За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС», - указали в публикации.

В пресс-центре уточнили, что в данных атаках принимали участие военно-морские силы страны.

Израильские военные также уничтожили Джамаля Муссу, отвечавшего за спецоперации ХАМАС в сфере безопасности.

Кроме того, в ходе боев ЦАХАЛ ликвидировал нескольких командующих батальонами палестинского движения. В результате в ночь на 6 ноября армия Израиля установила контроль над некоторыми объектами ХАМАС в секторе Газа.

Ранее израильские подразделения уничтожили палестинского командира Ваэля Асефу.

В данной операции участвовали разведчики и Служба общей безопасности. Уточняется, что именно Асефа был ответственным за отправку боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.