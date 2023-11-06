06 ноября 2023, 18:10

Израиль подсчитал количество пораженных целей ХАМАС в Газе

РИА «Новости»
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За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ также уничтожил ответственного за специальные операции палестинского движения. Об этом сообщила пресс-служба организации в своем Telegram-канале

«За предыдущий день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 450 целям ХАМАС», - указали в публикации.

В пресс-центре уточнили, что в данных атаках принимали участие военно-морские силы страны.

Израильские военные также уничтожили Джамаля Муссу, отвечавшего за спецоперации ХАМАС в сфере безопасности.

Кроме того, в ходе боев ЦАХАЛ ликвидировал нескольких командующих батальонами палестинского движения. В результате в ночь на 6 ноября армия Израиля установила контроль над некоторыми объектами ХАМАС в секторе Газа.

Ранее израильские подразделения уничтожили палестинского командира Ваэля Асефу.

В данной операции участвовали разведчики и Служба общей безопасности. Уточняется, что именно Асефа был ответственным за отправку боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 18:58
Евросоюз отправит дополнительную гумпомощь сектору Газа
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Евросоюз выделит дополнительные 25 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа. Об этом на ежегодной конференции европейских послов сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее процитировал ТАСС.

«Мы увеличим гуманитарную помощь для Газы на 25 миллионов евро. Таким образом, общий объем потраченных средств составит порядка 100 миллионов», - сказала фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что Израиль имеет право на самооборону, однако исключительно в рамках международного гуманитарного права.

«Тем более, история уже продемонстрировала, что блокада анклава не избавит территорию от террористических сил, но разрушит благополучие населения и экономику», - добавила она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу следует осудить атаки на жителей Газы. По его словам, палестинский народ сам стал жертвой движения ХАМАС.

Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 18:37
Экоактивисты атаковали картину Веласкеса в Лондоне
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Участники экологического движения Just Stop Oil разбили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) «Венера с зеркалом». Это произошло в Национальной галерее в Лондоне, сообщил телеканал Sky News.

«Политики нас подводят. Они подвели женщин в 1914 году, и они подводят нас сейчас. Новые [лицензии на разработку месторождений] нефти и газа приведут к гибели миллионов людей», - отметили в Just Stop Oil.

По данным движения, акцию устроили студенты по имени Ханан и Харрисон, для этого они использовали аварийные молотки. На молодых людях были надеты белые футболки с надписью «Просто остановите нефть». Их задержали на месте сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Берлине активисты экологического радикального движения «Последнее поколение» залили краской колонны Бранденбургских ворот.

С помощью такой акции они заявили о начале масштабной акции по блокаде берлинских дорог, требуя от властей Германии отказаться от ископаемого топлива.

Лондон Англия Картины
06 ноября 2023, 18:26
Израилю пригрозили войной за высылку палестинцев
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Любые попытки выселения палестинцев с Западного берега Иордана из сектора Газа иорданские власти посчитают объявлением войны. Об этом премьер-министр государства Бишар аль-Хасауне сообщил на своей странице в соцсети X.

«Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются „красной линией“, Иордания будет рассматривать их как объявление войны», - написал он.

Премьер отметил, что военные действия в палестинском анклаве представляют собой «вопиющее нарушение международного права и международного гуманитарного права».

По данным СМИ, израильские войска войдут на территорию Газы в течение ближайших двух суток, после этого начнется зачистка города от движения ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщил, что число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа превысило 10 тысяч.

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что начать мирные переговоры Палестине и Израилю пока что мешает позиция, которую занимает последний.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 18:17
Премьер Италии нашла виноватого в розыгрыше российских пранкеров
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пребывает в ярости после разговора с российскими пранкерами Лексусом и Вованом (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Об этом сообщил портал Affaritaliani.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пребывает в ярости после разговора с российскими пранкерами Лексусом и Вованом (настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Об этом сообщил портал Affaritaliani.

«Премьер-министр вне себя от произошедшего. В ближайшее время примут меры, и не исключено, что голова (дипломатического советника премьера Франческо Марии. - прим. ред.) Тало может полететь с плеч», - написали в статье.

Журналисты издания назвали сложившуюся ситуацию «сенсационной ошибкой, которую совершила Мелони и вызвала насмешки со стороны россиян по такому вопросу, как украинский кризис».

В разговоре премьер-министром Италии российский пранкеры выдали себя за высокопоставленного чиновника Африканского союза. В ходе беседы Мелони назвала переговоры единственным способом урегулировать ситуацию на Украине. По ее словам, итальянские власти смирились с провалом ВСУ.

Ранее бывший премьер Италии Джузеппе Конти жестко прокомментировал беседу Лексуса и Вована с Мелони. Он назвал их разговор итальянским «провалом планетарного масштаба».

Италия Россия Пранкеры Вован и Лексус

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