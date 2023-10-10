Израиль поднял в воздух вертолеты из-за риска нарушения границы на севере страны

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«Получено сообщение о предполагаемом нарушении воздушных границ страны в районе Голанских высот и Верхней Галилеи», - пояснили в ЦАХАЛ.

В настоящее время военные патрулируют этот район в поисках нарушителя. Позже в пресс-службе уточнили, что согласно первоначальному отчету, подозрение в воздушном проникновении в район Голанских высот и Верхней Галилеи исключили.

«Нет никакого риска возникновения инцидента с безопасностью», - пояснили военные.

Утром ЦАХАЛ сообщал о продолжении нанесения ударов по сектору Газа. Население анклава, по данным на начало 2023 года, оценивалось в 2,3 миллиона человек.

По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), количество внутренне перемещенных лиц, то есть покинувших свои дома, но оставшихся в родной стране, в секторе Газа достигло 187 тысяч.