Израиль подготовил ответ на атаку Ирана

По данным ее источников, израильские военные назначили цели для ударов. Однако время их нанесения пока не определили.

«Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», - подчеркнули собеседники газеты.

Деструктивные действия США, ООН и стран Запада вынудили Иран атаковать Израиль. Такое заявление сделал иранский президент Ибрахим Раиси в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Иран готов еще более решительно и масштабно реагировать на любые выпады против интересов страны.