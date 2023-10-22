Израиль поблагодарил Красный Крест за помощь в освобождении заложниц

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«Координатор поблагодарил делегацию Красного Креста за участие в организации освобождения двух заложниц в субботу вечером и за взятие на себя роли нейтральной гуманитарной стороны», - указали в сообщении.

Число удерживаемых в Газе заложников составляет не менее 212 человек. Военные уже уведомили семьи пленных о том, что их близкие находятся в секторе. Израиль продолжает изучать информацию о пропавших без вести.

Боевики ХАМАС ранее отпустили двух заложниц-американок. Израильские военные встретили освобожденных на границе с палестинским анклавом и доставили их к родным.

Позже израильская сторона ввела полную блокаду сектора Газа.

Утром 22 октября машины с гумпомощью выстроились в очередь на въезд в сектор Газа через КПП «Рафах». В палестинский анклав собираются доставить продукты и медикаменты. Представитель администрации контрольно-пропускного пункта выразил надежду на то, что автомобили пропустят в ближайшие часы.