Израиль перешел к полномасштабному наступлению в секторе Газа

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«Я снял все ограничения, у нас восстановили контроль над израильской территорией, и мы переходим к полномасштабному наступлению», - сказал Галант.

В минувшую субботу, 9 октября, министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Речь шла об отказе от подачи электричества, топлива и продовольствия. Документ об этом подписал глава министерства энергетики страны Исраэль Кац.

Боевики ХАМАС 7 октября начали обстреливать Израиль и проникли на его территорию, захватив несколько населенных пунктов. Жертвами атак со стороны боевиков стали минимум 900 мирных жителей. По данным на начало 2023 года, в секторе Газа проживают около 2,3 миллиона человек.