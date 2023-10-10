Израиль перебросил десятки тысяч военнослужащих к границе с Ливаном

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Экс-представитель израильской армии назвал ситуацию на границе с Ливаном изменчивой. По словам Конрикуса, Израиль сохраняет бдительность и ожидает нападения вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла».

«Мы перебросили на границу дополнительно десятки тысяч военнослужащих - как резервистов, так и служащих регулярных частей», - сказал бывший представитель ЦАХАЛ.

Конрикус добавил, что пока обстановка в приграничной зоне остается спокойной. Войска и резервисты сосредоточились вдоль южной границы Израиля и готовы выполнять свои задачи, подытожил собеседник CNN.

Издание Times of Israel ранее сообщило, что «Хезболла» пригрозила присоединиться к военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. По данным ЦАХАЛ, на израильскую территорию со стороны Ливана проникла подозрительная группа.

В ответ вертолеты ВВС Израиля начали наносить удары по ливанским территориям. Представители «Хезболлы» заявили о гибели трех своих бойцов и сообщили, что отреагировали на это атаками на объекты ЦАХАЛ.