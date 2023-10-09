Израиль переадресовал вопрос о появлении у ХАМАС переданного Украине оружия

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Он предложил переадресовать этот вопрос представителям движения или тем, кто поддерживает с ними контакт.

«По этому вопросу стоит обратиться и к другим, например, тем, кто хорошие отношения имеет с ХАМАС, как российская сторона, может, у них есть больше данных, чем у нас. У нас таких сведений нет», - заявил Бен Цви.

Об использовании боевиками ХАМАС оружия США ранее заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Она подчеркнула, что вооружение в руки палестинцев могло попасть через Афганистан или Украину. Политик добавила, что для установления точной информации необходимо узнать серийные номера оружия, которое использовали боевики.

Конфликт Израиля и Палестины перерос в масштабную эскалацию в минувшую субботу, 7 октября. Сначала боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар, а после перешли границу сектора Газа и захватили в заложники более 100 человек.

Армия обороны Израиля нанесла ответный удар с самолетов по территории Газы и вступила в бой в приграничных районах. По последним данным, все занятые боевиками населенные пункты освободили.

Удары по сектору Газа продолжаются. В официальном заявлении Армия обороны Израиля заявила, что в качестве целей использует только стратегические центры ХАМАС. Но с начала конфликта общее количество погибших увеличилось до 576 человек. Это большой процент для территории, где проживает более двух миллионов жителей. Число погибших израильтян уже превысило 800 человек.