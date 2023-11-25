Израиль озвучил причину, по которой ХАМАС не отпустил американцев в первый день перемирия

«Мы знаем, что тайцы разговаривали напрямую с иранцами <…> Иран является основным спонсором ХАМАС», - объяснил Регев.

По его словам, если иранская сторона просит палестинское движение сделать определенные действия, боевики их сразу же выполняют. При этом в Израиле не удивились тому, что ни один американец не покинул территорию анклава в первый день прекращения огня в Газе.

«Мы не были застигнуты врасплох», - подчеркнул он.

Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников движения ХАМАС. До этого в пятницу, 24 ноября, в секторе Газа началось четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинскими военными. Стороны договорились о гуманитарной паузе и прекращении огня.