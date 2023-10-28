Израиль отверг резолюцию ООН с призывом к прекращению огня

«Мы решительно отвергаем призыв генассамблеи ООН, которая призывает нас к перемирию в зоне конфликта и прекращению огня. Израиль твердо намерен уничтожить движение ХАМАС так же, как мир разобрался с ИГИЛ* и нацистами», - написал он.

Также представитель ведомства Лиор Хаят в социальной сети Х отметил, что ООН в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, принимая скандальное решение в отношении Израиля.

По его мнению, у международного сообщества есть обязанность поддержать израильскую армию в противостоянии с ХАМАС.

В пятницу Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю к прекращению боевых действий в зоне конфликта. За документ проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Еще 14 выступили против, среди них США и Австрия, 45 стран воздержались.

В ночь на субботу ряд зарубежных СМИ сообщили, что израильские силы вошли на территорию сектора Газа.

* запрещенная в России террористическая организация.