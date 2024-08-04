04 августа 2024, 10:52

Израиль отразил атаку «Хезболлы» и нанес ответный удар

Global Look Press
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Ливанское движение «Хезболла» ночью выпустило ракеты по северу Израиля. Большинство из них успешно уничтожили, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«После сирен, которые звучали ночью на севере Израиля, обнаружено около 30 снарядов, летящих из Ливана, большинство из которых перехвачены системой ПВО», - заявили представители армии.

Несколько снарядов рухнули на открытой местности, один нашли в окрестностях мошава Бейт-Гилель на западном берегу реки Эль-Хасбани. По данным ЦАХАЛ, в результате никто не пострадал.

В ответ на ракетную атаку Военно-воздушные силы Израиля поразили пусковую установку «Хезболлы» и инфраструктуру в районе города Марджъуюн на юге Ливана. Израильская артиллерия открыла огонь по боевикам в районе Одайссе.

«Хезболла» грозила отомстить Израилю за гибель политического лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Через несколько дней после его смерти боевики атаковали израильские самолеты над Ливаном.

Израиль Ракеты Ближний Восток Ливан
04 августа 2024, 10:36
Стала известна дата «удара мести» Ирана по Израилю
РИА «Новости»
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Иран планирует атаковать Израиль в священный день катастрофы еврейского народа. Удары по израильским территориям будут наносить 12-13 августа, сообщило издание The Jerusalem Post.

«Атака Ирана будет скоординирована с „Хезболлой“ - поддерживаемой Ираном террористической группировкой, внедренной в Ливане», - написали авторы материала.

Иран планирует ответить на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить. Он приказал нанести прямой удар по Израилю.

Возможно, нападение на Израиль в священный день траура окажет эмоциональное и психологическое воздействие на жителей, предположили авторы материала. Иран якобы надеется, что атака в памятную и скорбную дату о разрушении Первого и Второго Храмов в Иерусалиме принесет элемент неожиданности: службы безопасности займутся религиозными ритуалами и не будут готовы к военному нападению.

«Освещение атаки в СМИ передаст исламскому миру сигнал о том, что „Израиль уязвим для уничтожения, как исторически были уязвимы евреи“», - рассказал источники в западной разведке.

Ранее Израилю предрекли конец в войне на Ближнем Востоке, а единственной надеждой страны назвали справедливый мир.

Израиль Катастрофы Убийства Военные Войны Иран Ближний Восток Ливан Исмаил Хания
04 августа 2024, 10:34
Власти Мьянмы попросили Россию помочь в борьбе с терроризмом
Global Look Press
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Конфликт между правительством Мьянмы и военными связан не с политической борьбой, а с терроризмом. Россия могла бы помочь властям стабилизировать ситуацию, если бы оказала соответствующую поддержу, заявил РИА «Новости» председатель крупнейшей в стране партии USDP Кхин Йи.

Он попросил Россию поддержать Мьянму, ведь ее внутренние проблемы могут распространиться на весь азиатский регион. Кхин Йи заявил, что помощь могла бы выражаться в борьбе с терроризмом.

«Для этого надо сначала осознать: то, что происходит, необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки , а как терроризм», - сказал он.

По мнению Кхин Йи, российские ведомства и органы, ответственные за борьбу с терроризмом, могли бы работать с коллегами из Мьянмы в этом вопросе. Председатель USDP добавил, что пока его партия сосредоточится на сотрудничестве с «Единой Россией».

В 2021 году в Мьянме произошел госпереворот. Военные обвинили власти в фальсификации результатов выборов и захватили власть. ООН назвала произошедшее «самым кровавым днем».

Терроризм Международные отношения Россия Переворот в Мьянме Азия
04 августа 2024, 09:47
Британским силовикам разрешили пойти на самые жесткие меры для разгона митингующих
Global Look Press
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Полиции в Великобритании разрешили принимать жесткие меры для разгона участников акций протеста, связанных с убийством детей в городе Саутпорт. Заявление главы МВД королевства Иветт Купер процитировала газета The Sunday Times.

«Мы ясно дали понять полиции, что они могут рассчитывать на нашу полную поддержку в принятии максимально жестких мер против виновных», - сказала она.

Купер заявила, что власти увеличат количество прокуроров, подготовят тюремные места и обеспечат проведение судебных заседаний. Она обратилась к протестующим и призвала их осознать последствия своих поступков.

Беспорядки прошли в Ливерпуле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Белфасте, Бристоле, Лидсе и других английских городах. Ультраправые грабили магазины, били полицейские машины, устраивали поджоги и дрались. Несколько правоохранителей получили ранения. К утру 4 августа арестовали не менее 57 человек. Для разгона протестующих мобилизовали четыре тысячи полицейских.

В организации акций протеста обвинили радикальное движение «Английская лига обороны». Поводом стало нападение 17-летнего подростка из Руанды с ножом на детей в танцевальной студии в Саутпорте. Три ребенка погибли, несколько получили ранения.

Великобритания Убийства Дети Мигранты Преступления Беспорядки Митинги
04 августа 2024, 09:32
Рассмотрение дела против Трампа о вмешательстве в выборы возобновили
Global Look Press
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В США после восьмимесячного перерыва возобновят слушания по делу о попытке республиканца Дональда Трампа отменить поражение на президентских выборах 2020 года. Первое заседание пройдет в середине августа, сообщило агентство Reuters.

Перерыв в деле устроили для того, чтобы суд рассмотрел иск Трампа о предоставлении президентского иммунитета. Спустя восемь месяцев разбирательство возобновили. Окружной судья США Таня Чуткан назначила предварительное заседание на 16 августа.

Верховный суд постановил, что бывшие президенты имеют право на иммунитет за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Из-за этого Чуткан предстоит решить, какие аспекты обвинительного заключения, выданного специальным прокурором Джеком Смитом, нужно отклонить. Личное участие Трампа в заседании не потребуется.

Экс-лидера страны обвинили в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года. Республиканец не признал вину и уличил ФБР в замалчивании скандала вокруг содержимого ноутбука Хантера Байдена - сына его соперника Джо Байдена. Ходатайства о прекращении дела дважды отклоняли.

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США

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