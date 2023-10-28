Израиль отозвал дипломатов из Турции после выступления Эрдогана

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Прозвучавшие на фоне обострения конфликта заявления властей Турции об Израиле заставили страну отозвать своих дипломатов для переоценки отношений между двумя странами. Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны , с таким заявлением выступил глава ведомства Эли Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», - заявил министр.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на прошедшем в Стамбуле митинге сторонников Палестины. В качестве символической детали одежды он пришел на собрание с шарфом в цветах палестинского флага.

В своем заявлении он назвал Израиль военным преступником и пообещал, что сделает все, чтобы этот статус государство получило официально.

По словам турецкого лидера ответственность за гибель мирных жителей сектора Газа полностью лежит на странах Запада. Эрдоган пригрозил, что между христианским крестом и мусульманским полумесяцем может начаться война.