Израиль отнес Иран к числу ответственных за действия ХАМАС

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Официально заявляется о 22 убитых и более чем 100 раненых. Израильская сторона относит Иран к числу сторон, ответственных за действия ХАМАС.

«За этим стоят другие силы. Например, Иран, который финансирует такие террористические организации», - заявил Бен Цви.

Дипломат добавил, что Израиль находится в контакте с Россией по ситуации с ХАМАС и рассчитывает на понимание.

Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну , заявил утром 7 октября министр обороны страны Йоав Галант. По последним данным, по Израилю выпустили более пяти тысяч ракет. В центре и на юге страны закрыли аэропорты.