Израиль отменил удары по Ирану по совету Байдена

«Кабинет военного времени Израиля теперь соберется днем, чтобы обсудить, как отреагировать на атаку Ирана», - отметили в материале.

Авторы статьи указали, что ответа от Израиля не последовало после того, как Нетаньяху поговорил по телефону с Байденом. В газете отметили, что удары Ирана нанесли относительно небольшой ущерб.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран впервые в истории нанес мощный удар по Израилю с воздуха, задействовал порядка 300 снарядов различного типа. В отражении атаки участвовали американские военные. В результате крылатые ракеты и беспилотники не достигли Израиля.