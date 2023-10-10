Израиль открыл огонь по территории Ливана
Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что ответным огнем обстреляли позиции «Хезболлы» на территории Ливана. Информация об этом появилась в Telegram-канале израильской армии.
Военные также сообщили, что нанесли удар из танков по наблюдательным позициям «Хезболлы».
«ЦАХАЛ готов к любому сценарию на всех аренах и продолжит действовать, чтобы защитить гражданское население государства Израиль», - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что боевики движения «Хезболла» выпустили 15 ракет с территории Ливана в сторону северной границы Израиля. Четыре из них перехватила система «Железный купол», остальные упали на открытой местности.
В воскресенье, 8 октября, представители «Хезболлы» заявили, что движение может подключиться к израиле-пакистанскому конфликту. В ответ на это воздушные силы Израиля начали наносить удары по приграничной территории Ливана.