Израиль открыл огонь по территории Ливана

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Военные также сообщили, что нанесли удар из танков по наблюдательным позициям «Хезболлы».

«ЦАХАЛ готов к любому сценарию на всех аренах и продолжит действовать, чтобы защитить гражданское население государства Израиль», - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что боевики движения «Хезболла» выпустили 15 ракет с территории Ливана в сторону северной границы Израиля. Четыре из них перехватила система «Железный купол», остальные упали на открытой местности.

В воскресенье, 8 октября, представители «Хезболлы» заявили, что движение может подключиться к израиле-пакистанскому конфликту. В ответ на это воздушные силы Израиля начали наносить удары по приграничной территории Ливана.