Израиль откроет гуманитарный коридор в секторе Газа

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«Жители Газы, в прошлые дни мы просили вас ради безопасности переместиться в южную зону. Информируем, что с 10:00 по 13:00 силы ЦАХАЛ не станут проводить никакие операции вдоль этой дороги. Воспользуйтесь, пожалуйста, возможностью для перемещения из северной части сектора Газа на юг в указанное время», - указали в заявлении.

В пятницу, 13 октября, израильские войска призвали всех жителей Газы переехать на юг территории. В ООН заявляли, что перемещение более миллиона человек в короткий период является невыполнимой задачей.

В субботу ряд западных изданий сообщил, что силы ЦАХАЛ атаковали мирную колонну жителей Газы , переезжавшую на юг сектора, погибли более 70 человек. Позднее Израиль объявил о нанесении очередных ударов по объектам движения ХАМАС в Газе.