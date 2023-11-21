21 ноября 2023, 03:19

Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом по ситуации в Палестине

Публичное достояние
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Израиль не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) при расследовании военных преступлений в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор в интервью РИА «Новости».

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», - заявил дипломат.

По словам Бен-Дора, власти Израиля не доверяют следственным комиссиям международного суда. Он напомнил, что в 2009 году СПЧ ООН также сформировала комиссию для расследования военных преступлений, но Израиль ее доклад не признал.

Ранее турецкие власти направили в МУС иск против Биньямина Нетаньяху. Турция обвинила в премьер-министра Израиля в геноциде жителей Палестины в ходе неизбирательных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа.

«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <…>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - сообщил адвокат правящей в стране «Партии справедливости и развития» Метин Кюлюнк.

Турция Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
21 ноября 2023, 04:38
«Проткнут ледорубом череп». Судьбу Зеленского предсказали в США
Офис президента Украины
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Западные лидеры уже прямо говорят президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он должен уступить власть тому, кто сможет заключить мирный договор с Россией. При этому с самим украинским лидером после окончания конфликта могут расправиться, как с революционером Львом Троцким. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, Зеленский за последние годы стал «лицом боевых действий». Но теперь западные страны больше не могут поддерживать этот конфликт, и его должен заменить тот, кто сможет подписать мирный договор.

Военный считает, что, уйдя в отставку, Зеленский окажет услугу украинцам, так как таким образом приблизит мир. Но при этом его безопасность никто гарантировать не может.

«Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп», - предупредил аналитик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали киевские власти начать переговоры с Россией.

Владимир Зеленский Переговоры Украина
21 ноября 2023, 04:15
Бывший премьер-министр Украины назвал главную цель Евромайдана
РИА «Новости»
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США 10 лет назад устроили Евромайдан в Киеве для ослабления России. Судьба самой Украины организаторов переворота при этом совершенно не интересовала. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью РИА «Новости».

«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России. И вот 10 лет, прошедшие после государственного переворота, говорят о том, что они последовательно эту задачу реализовывали», - выразил уверенность Азаров.

В ноябре 2013 года в Киеве начались массовые акции протеста после приостановки подписания ассоциации с ЕС. Сторонники евроинтеграции разбили палаточный лагерь на майдане Незалежности и в течение трех месяцев протестовали, вступая в противостояние с силовиками. В феврале столкновения привели к десяткам жертв. После этого Верховная Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который вынужден был спешно покинуть страну.

Переворот в Киеве вызвал протесты в русскоязычных регионах Восточной Украины и в итоге привел к отделению Крыма, Донецкой и Луганской народных республик.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране грозит очередной «Майдан» , который, по его версии, готовит Россия.

США Украина Майдан
21 ноября 2023, 02:43
Стало известно, из-за чего провалились переговоры России и Украины
РИА «Новости»
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Страны НАТО, в первую очередь США и Великобритания, вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией в марте 2022 года и продолжить конфликт. Об этом рассказали бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург и бывший председатель Военного комитета НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куятв в статье для Brave New Europe.

Фон дер Шуленбург сообщил, что уже через месяц после начала СВО Россия и Украина в ходе переговоров согласовали условия урегулирования конфликта. Украинские власти обещали отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз в обмен на признание территориальной целостности страны. Но, по словам экс-советника, эти успешные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО.

«Причина в том, что такое мирное соглашение было бы равносильно поражению НАТО, прекращению расширения НАТО на восток и, таким образом, концу мечты об однополярном мире, в котором доминируют США», - выразил уверенность бывший советник генсека ООН.

В статье также указали, что в начале конфликта Зеленский стремился к миру и пытался организовать переговоры через посредничество бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали киевские власти начать переговоры с Россией.

Переговоры НАТО Украина ООН
21 ноября 2023, 02:29
Британских депутатов напугали крысы в домах военных
Freepik
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Депутаты парламента Великобритании рассказали замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу о крысах, плесени и сырости в домах британских военных. Об этом написала газета Evening Standard.

Депутат от Либерально-демократической партии Хелен Морган заявила, что один из ее избирателей живет в казарме, «кишащей крысами».

«В прошлом году почти пять тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость. Год спустя слишком большое число наших военнослужащих и их семей столкнулись с такой же проблемой», - заявил депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.

Авторы издания утверждают, что Картлидж пообещал, что в правительстве Великобритании выделят дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих. Он заверил, что работы по борьбе с плесенью и сыростью проведут в 60% нуждающихся в ремонте домов.

Ране издание Daily Express сообщило, что британская атомная подлодка Audacious , предназначенная для противостояния России, вот уже почти год ждет ремонта рядом с другими ржавеющими судами.

Великобритания Военные

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