Израиль отказался приравнивать ликвидацию ХАМАС к уничтожению сектора Газа

Читайте нас в:

Дипломат отметил, что в секторе Газа много людей, работающих в Израиле. По этой причине в текущей ситуации нельзя спешить, действовать нужно умно, сказал Бен Цви.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как бойцы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Газы. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что на территорию страны проникли тысячи бойцов палестинского объединения. Министр также пообещал, что ХАМАС уничтожат до последнего бойца.

После атаки палестинского движения Армия обороны Израиля начала наносить широкомасштабные удары по сектору Газа. Кроме того, Израиль запустил блокаду этой территории. Израильский министр энергетики Исраэль Кац сообщил, что воду, электроэнергию и топливо в сектор Газа не будут поставлять, пока ХАМАС не освободит заложников.