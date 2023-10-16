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По данным издания, находившийся на прошлой неделе с рабочей поездкой в Европе Зеленский хотел вместе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном приехать в Израиль. Однако украинский лидер получил отказ. Израиль объяснил, что сейчас не подходящее время для визита Зеленского.

Тем временем прорабатывается поездка американского президента Джо Байдена в еврейское государство. Она, по данным СМИ, намечена на 18 и 19 октября.

Что касается Блинкена, то он прилетел в Израиль 12 октября и встретился с руководством страны. После этого госсекретарь отправился в ближневосточное турне. Однако в этот понедельник, 16 октября, он приехал в Иерусалим, где проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.