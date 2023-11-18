Израиль отказался пойти с ХАМАС на сделку по освобождению 50 пленных из Газы

Израильское руководство не устроили условия, выдвинутые палестинским движением. Согласно сделке, ХАМАС потребовал от Израиля остановить обстрелы в секторе Газа на три дня для отправки гуманитарной помощи, а также обменять пленников. По данным издания, еврейское государство выразило готовность рассмотреть обмен в случае освобождения 70 израильтян.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о скором заключении сделки между Израилем и ХАМАС, которая подразумевает трехдневное прекращение огня. Стороны согласились обменять заложников и обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви прокомментировал ситуацию и отметил, что палестинское движение отказалось вести переговоры. По его словам, участники ХАМАС не смогли предоставить список заложников и информацию о них.