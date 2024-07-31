Израиль отказался комментировать убийство главы политбюро ХАМАС

«В ЦАХАЛ заявили CNN, что они не реагируют на заявления иностранных СМИ, после того как иранские государственные СМИ сообщили об убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране», - отметил телеканал.

ХАМАС ранее в среду сообщил о смерти председателя политического бюро движения Исмаила Хании в результате удара военных Израиля по его резиденции в Тегеране.

После убийства Хании в Иране собрали экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны. Газета The New York Times отмечала, что такие мероприятия проходят лишь в самых экстренных случаях.